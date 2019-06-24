Политика
Матвиенко согласилась остаться сенатором в случае победы БегловаВести.Ru 05:11
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора города, передает "Интерфакс". Представлять и далее интересы Петербурга в Совете Федерации Матвиенко предложил Беглов на встрече в понедельник.
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с чего всё началось
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости".Реальное время04:40
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Политолог: объединение усилий Беглова и Матвиенко станет прорывом в развитии города
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