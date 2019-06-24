Матвиенко согласилась остаться сенатором в случае победы БегловаВести.Ru 05:11

с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора города, передает "Интерфакс". Представлять и далее интересы Петербурга в Совете Федерации Матвиенко предложил Беглов на встрече в понедельник.

Политика Политолог Соловей рассказал, когда уйдет Путин Прогнозы Соловья подтверждаются и падающими рейтингами прямой линии Путина.

Политика Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.

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Происшествия В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.

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Армия и оружие В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Здоровье Врач назвала внешние признаки онкологии Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.

Интернет Telegram внедрил функцию геочатов Новая функция Telegram позволит обмениваться контактами с людьми, которые находятся рядом.

Шоу-бизнес Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери Российская певица Пелагея поделилась с подписчиками фотографиями подросшей дочери Таисии.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

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ЖКХ Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.

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Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.