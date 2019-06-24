Политика

Матвиенко согласилась остаться сенатором в случае победы БегловаВести.Ru 05:11

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко останется сенатором от Санкт-Петербурга в случае победы Александра Беглова на выборах губернатора города, передает "Интерфакс". Представлять и далее интересы Петербурга в Совете Федерации Матвиенко предложил Беглов на встрече в понедельник.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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