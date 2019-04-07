Политика

Матвиенко рассказала о работе с ПутинымRT на русском 01:46

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным. Как она пояснила в фильме, который вышел к её юбилею на канале «Россия 1», с главой государства работать сложно, но интересно.
Читать в источнике
Владимир Путин
И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
— Владимир ПутинВести.Ru вчера в 22:20

Подробнее о событии

Матвиенко назвала время работы в команде Путина лучшими годами своей жизни

Российская газета03:10

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

RT на русском01:46

Матвиенко рассказала о работе с Путиным

РИА Новости01:50

Матвиенко рассказала о работе в команде Кремля

News.ru02:09

Матвиенко назвала лучшими годами в своей жизни время работы в команде Путина

ТАСС02:04

Путин: у Матвиенко есть три черты, которые отличают ее от коллег

Вести.Ru00:51

Матвиенко рассказала об их работе с Путиным

Газета.Ru01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие

В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям

В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Политика

Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве

Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Транспорт

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Спорт

Тарасова спасла Ягудина от пьянства

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов

Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Общество

Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой

К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты

Новая напасть: у Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 проблемы с доступом к сетям LTE после установки обновления Android 9.0 Pie

Новости пришли из США, где оператор Sprint отметил массу жалоб на невозможность использования сетей LTE смартфонами Galaxy S8, S8+ и Note 8 после установки обновления Android 9.0 Pie.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Обновлено вчера в 16:12
Наука

Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение

С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

МИД Пакистана предупредил о «готовящейся атаке» со стороны Индии

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад располагает данными о готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 05:38
Кино

Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет

Сегодня Фрэнсис Форд Коппола отмечает восьмидесятилетие, а "РГ" вспоминает самые громкие работы режиссера.
Обновлено в 06:00
Авто

Собрана самая странная Ferrari 328 GTS

Новое исполнение оказалось весьма странным на вид. Автомобиль получил кузов, выполненный из алюминия.
Обновлено в 04:38
Здоровье

В России появится новая медицинская специальность

С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара

Обновлено вчера в 08:38
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России

Обновлено в 03:29
Общество

Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное