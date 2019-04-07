Политика
Матвиенко рассказала о работе с ПутинымRT на русском 01:46
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о своей работе с президентом России Владимиром Путиным. Как она пояснила в фильме, который вышел к её юбилею на канале «Россия 1», с главой государства работать сложно, но интересно.
Читать в источнике
Оценить131
И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Армия и оружие
В Лиепае воздадут почести сбитым американцам-нарушителям
В понедельник, 8 апреля, в латвийской Лиепае пройдет мероприятие, посвященное памяти десяти погибших летчиков Соединенных Штатов Америки, самолет которых был сбит 8 апреля 1950 года военно-воздушными силами Советского Союза.
Обновлено в 02:51
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Обновлено в 05:14
Политика
Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве
Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Спорт
Тарасова спасла Ягудина от пьянства
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вытащила его со дна бутылки,передает "СтарХит".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки футбольных фанатов
Массовую драку футбольных болельщиков в Обнинске снял очевидец происшествия, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Общество
Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой
К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты
Новая напасть: у Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 проблемы с доступом к сетям LTE после установки обновления Android 9.0 Pie
Новости пришли из США, где оператор Sprint отметил массу жалоб на невозможность использования сетей LTE смартфонами Galaxy S8, S8+ и Note 8 после установки обновления Android 9.0 Pie.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Обновлено вчера в 16:12
Наука
Ученые выяснили, что сахар не улучшает, а ухудшает настроение
С немецкими исследователями над изучением влияния сахара на настроение трудились их коллеги из двух британских университетов, которые собрали и проанализировали данные более 30 научных работ.
Обновлено 04 апреля в 12:33
Происшествия
Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен
Обновлено в 06:35
Политика
Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США
У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях
Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
МИД Пакистана предупредил о «готовящейся атаке» со стороны Индии
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад располагает данными о готовящейся атаке со стороны Индии против его страны в период с 16 по 20 апреля.
Обновлено в 05:38
Кино
Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполнилось 80 лет
Сегодня Фрэнсис Форд Коппола отмечает восьмидесятилетие, а "РГ" вспоминает самые громкие работы режиссера.
Обновлено в 06:00
Авто
Собрана самая странная Ferrari 328 GTS
Новое исполнение оказалось весьма странным на вид. Автомобиль получил кузов, выполненный из алюминия.
Обновлено в 04:38
Здоровье
В России появится новая медицинская специальность
С 2020 года перечень медицинских профессий пополнится специалистами физической и реабилитационной медицины.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены
Елена Проклова нашла причину такого категоричного настроя Кудрявцевой.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео
Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 03:29
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20