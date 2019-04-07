Матвиенко рассказала о работе с ПутинымRT на русском 01:46

И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.

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Матвиенко рассказала о работе с Путиным

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