Политика
Матвиенко рассказала о работе с ПутинымРИА Новости 01:50
По словам Путина, в 2003 году город нуждался "в эффективном, нацеленном на хороший конкретный результат руководителе". Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
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И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
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