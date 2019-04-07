Политика

Матвиенко рассказала о работе с ПутинымРИА Новости 01:50

По словам Путина, в 2003 году город нуждался "в эффективном, нацеленном на хороший конкретный результат руководителе". Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
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Владимир Путин
И что очень важно – она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег. Но делает она это настойчиво, но, судя по всему, используя свой опыт дипломатической работы. Всегда очень тактично. И очень часто достигает результата.
— Владимир ПутинВести.Ru вчера в 22:20

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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