Политика

Матвиенко рассказала о работе с ПутинымРИА Новости 01:50

По словам Путина, в 2003 году город нуждался "в эффективном, нацеленном на хороший конкретный результат руководителе". Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
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Валентина Матвиенко
Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными.
— Валентина Матвиенко, российский политикREGNUM 01:39

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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