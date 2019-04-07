Политика
Матвиенко рассказала о работе с ПутинымРИА Новости 01:50
По словам Путина, в 2003 году город нуждался "в эффективном, нацеленном на хороший конкретный результат руководителе". Российский политик, дипломат, председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает 70-летний юбилей.
Читать в источнике
Оценить147
Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными.
— Валентина Матвиенко, российский политикREGNUM 01:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Политика
Соловьёв выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Спорт
Решивший уйти из спорта лыжник выиграл марафон на ЧР
Обновлено в 07:09
Авто
Назван топ-5 самых дешевых кроссоверов в апреле в России
Обновлено в 06:10
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ
Обновлено в 01:01
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
ДНР сорвала попытку Порошенко ввести военное положение
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин разоблачил попытку «президента» Украины Петра Порошенко спровоцировать кровопролитие.
Обновлено в 08:10
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Ультиматум НАТО по территориальным спорам поставит Киев в тупик
Военный эксперт Евгений Бужинский считает, что НАТО может поставить Украине ультимативные условия, которые не оставят Киеву выбора, кроме признания Крыма российским.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Саудиты грозят США отказом от расчетов в долларах
Саудовская Аравия предупредила США о вероятном отказе от расчетов в долларах при продаже нефти, если в Америке будет принят антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который даст возможность Вашингтону подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран – членов ОПЕК.
Обновлено в 03:07
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Германия должна выплатить Польше $900 млрд репараций за истребление польских граждан и разрушение польской экономики во время Второй мировой войны, заявили в Сейме.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Политика
Путин поздравил Валентину Матвиенко с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отдается работе полностью, настойчиво, но тактично добивается поставленных целей.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне
Оказалось, что песня артиста была посвящена роману ведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера
Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного
В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Кино
Легендарному режиссеру Фрэнсису Форду Копполе исполняется 80
Легендарный кинорежиссер Френсис Форд Коппола сегодня отмечает день рождения.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Главарю «Тамбовской» ОПГ Барсукову предъявлены обвинения по делу об убийстве Старовойтовой
Обновлено в 08:01
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18