Политика

Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое телевидение
Rambler News Service
04:20

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание. Свое заявление Матвиенко сделала в рамках «правительственного часа» в Совфеде, заслушав вступления вице-премьера Максима Акимова и главы Минцифры Константина Носкова.
Rambler News Service04:20
Валентина Матвиенко
Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
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