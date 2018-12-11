Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание. Свое заявление Матвиенко сделала в рамках «правительственного часа» в Совфеде, заслушав вступления вице-премьера Максима Акимова и главы Минцифры Константина Носкова.

Политика Политика Телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием

Политика Политика Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.

Политика Политика Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160 Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Политика Политика Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым призывом к терроризму слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост необходимо уничтожить.

Политика Политика Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков Украина "злоупотребляет" правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ".

Политика Политика Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Нобелевскому лауреату, писателю Александру Солженицыну.

Политика Политика Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

Политика Политика Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Политика Политика Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.

Политика Политика Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2» У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

Политика Политика За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак "В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Политика Политика Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.

Политика Политика В Китае задержан бывший канадский дипломат Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.