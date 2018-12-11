Политика
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала процесс перехода на цифровое вещание. Свое заявление Матвиенко сделала в рамках «правительственного часа» в Совфеде, заслушав вступления вице-премьера Максима Акимова и главы Минцифры Константина Носкова.
Rambler News Service04:20
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Вы действуете вдогонку. Догоняйте. Это направление будет под жестким контролем Совета Федерации.
— Валентина Матвиенко, российский политикУтро.ru 07:24
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Политика
Телеканал NBC раскрыл детали сделки Бутиной со следствием
Обновлено в 14:49
Политика
Путин открыл заседание СПЧ минутой молчания в память об Алексеевой
Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета по правам человека (СПЧ) минутой молчания в память о председателе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой, скончавшейся 8 декабря.
Обновлено в 14:20
Политика
Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 14:04
Политика
Захарова ответила на призывы депутата рады уничтожить Крымский мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала прямым призывом к терроризму слова депутата Верховной рады Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост необходимо уничтожить.
Обновлено в 15:05
Политика
Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Украина "злоупотребляет" правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ".
Обновлено в 14:19
Политика
Путин принял участие в открытии памятника Александру Солженицыну
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника Нобелевскому лауреату, писателю Александру Солженицыну.
Обновлено в 14:53
Политика
Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты
Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.
Обновлено в 14:19
Политика
Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу
В Свердловской области чиновница Ольга Глацких вернулась на рабочее место.
Обновлено в 14:50
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 14:01
Политика
Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги
Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 13:19
Политика
Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2»
У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено в 13:23
Политика
За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак
"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.
Обновлено в 14:41
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 13:11
Политика
В Китае задержан бывший канадский дипломат
Бывший канадский дипломат Майкл Ковриг задержан в Канаде во время служебной командировки.
Обновлено в 14:37
Политика
Во Львовской области объявили 2019 год годом Бандеры
Обновлено в 14:20