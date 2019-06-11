Матвиенко раскритиковала полицейских за задержание ГолуноваАМИТЕЛ 09:07

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Происшествия РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.

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