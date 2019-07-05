Общество
Матвиенко предложили запретить смартфоны в школахREGNUM 10:52
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах. «Просьба решить этот вопрос к новому учебному году», — обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
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Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 10:15
с чего всё началось
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.ТАСС10:16
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