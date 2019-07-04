Общество

Матвиенко предложили запретить смартфоны в школахREGNUM 10:52

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах. «Просьба решить этот вопрос к новому учебному году», — обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
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Анна Попова
Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 10:15
с чего всё началось

Матвиенко считает, что нужно запретить ученикам носить телефоны в школу

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.
ТАСС10:16

Подробнее о событии

Роспотребнадзор работает над правилами пользования телефонами в школах

Коммерсантъ15:45

Валентина Матвиенко предложила запретить в школах мобильные телефоны

Эхо Москвы15:00

Сенатор Рязанский считает, что совсем запретить телефоны в школе не удастся

ТАСС13:53

Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

Интерфакс10:21

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

РБК10:19

Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

РИА Новости11:14

В Родительском комитете оценили идею запрета телефонов в школах

RT на русском11:05
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