В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

с чего всё началось

Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.

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