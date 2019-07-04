Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школахРБК 10:19
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое предложение она высказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить453
Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 10:15
с чего всё началось
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.ТАСС10:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Политика
МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто
Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 15:19
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
Обновлено в 14:42
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
Обновлено в 12:46
Общество
В России разработали плацкарт без «боковушек»
В «Федеральной пассажирской компании» рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Обновлено в 12:34
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Кино
Комедия «Белые цыпочки» может получить сиквел
Комедия 2004 года «Белые цыпочки» может обзавестись сиквелом спустя 15 лет.
Обновлено в 10:48
Футбол
Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Происшествия
Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 21
Число погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 21, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 07:30
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено в 10:46
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Финансы
Рубль вечером немного ослабил снижение к доллару и евро
Доллар и евро растут на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине менее заметными темпами, чем в первой половине торгов, благодаря дорожающей нефти и росту позитива на мировых рынках.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено в 01:46