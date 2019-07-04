Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школахРБК 10:19

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое предложение она высказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, сообщает ТАСС.
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Анна Попова
Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 10:15

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Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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