Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школахРБК 10:19
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое предложение она высказала на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, сообщает ТАСС.
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Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 10:15
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Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
Обновлено в 11:46
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Беларуси назвали возможную причину ЧП во время салюта
По предварительной оценке, взрыв фейерверков на земле во время праздничного салюта в Минске на День независимости произошел из-за некачественной пиротехники одного из калибров, приводит РИА «Новости» сообщение белорусского военного ведомства.
Обновлено в 05:48
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма "Грех" Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.
Обновлено в 09:57
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Политика
В сети опубликовали слова Вольфа Мессинга о Третьей мировой войне
Вольф Мессинг, чьи пророчества сбывались довольно часто, назвал главных врагов РФ в Третьей мировой войне.
Обновлено в 04:54
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей
Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира
Стали известны стартовые составы на московского "Спартака" и "Краснодара" на заключительный тур предсезонного турнира, передает Sport24.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Кино
Рами Малек объяснил свой отказ от роли антагониста Джеймса Бонда
Обновлено в 11:58
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Футбол
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправлены в колонию
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Политика
Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери
Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
«Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой», — поделилась певица. 44-летний Дмитрий Иванов — пятый муж 55-летней Лолиты.
Обновлено в 09:16
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46