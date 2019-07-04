В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

с чего всё началось

Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.

Возможно, будут созданы условия для хранения устройств в школах, чтобы ученики могли позвонить родителям, но не брали гаджеты в класс. "Телефонов у детей на уроках и на переменках не должно быть", - резюмировала Валентина Матвиенко.

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