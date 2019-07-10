Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".

Экономика Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Интернет Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Гаджеты Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS «Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Общество Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Авто В России отзывают 145 автомобилей Bentley Всех владельцев отзываемых автомобилей в ближайшее время оповестят о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр бренда для устранения дефекта.

Политика Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2» Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии.

Политика Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Культура Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд» Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Общество Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Хоккей Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.

Политика В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.

Общество В России решили найти управу на 14-летних живодеров По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.

Авто Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС «Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

Энергетика Нефть дорожает из-за снижения запасов в США Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.