Экономика
Матвиенко предлагает Счетной палате проверить «Дом.РФ»РИА Новости 05:25
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Экономика
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Интернет
Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть
В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции
Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Авто
В России отзывают 145 автомобилей Bentley
Всех владельцев отзываемых автомобилей в ближайшее время оповестят о необходимости предоставить машину в ближайший сервисный центр бренда для устранения дефекта.
Обновлено в 11:06
Политика
Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии.
Обновлено в 12:20
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Обновлено в 12:37
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей
Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Обновлено 08 июля в 10:27
Хоккей
Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:36
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Обновлено в 04:25
Энергетика
Нефть дорожает из-за снижения запасов в США
Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.
Обновлено в 05:30
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено в 12:24