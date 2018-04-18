Матвиенко пообещала не допустить военного вторжения в ВенесуэлуГоворит Москва 04:52

Мы очень опасаемся, что США могут пойти на любые провокации для того чтобы пролилась кровь, найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу. Россия выступает против вмешательства извне в дела суверенных государств. Только сам народ Венесуэлы вправе решать, каким будет его будущее.

На фоне тяжёлой экономической ситуации спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и Европы. Россия, Китай и другие государства признают легитимным главой республики Николаса Мадуро.

Матвиенко пообещала не допустить военного вторжения в Венесуэлу

Происшествия Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

Политика Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.

Культура Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.

Футбол IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.

Футбол Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью ушёл в отставку Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил о том, что покидает свой пост после появления на сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов команды.

Космос На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

Шоу-бизнес Божена Рынска пережила клиническую смерть По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

Происшествия Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.

Армия и оружие В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Армия и оружие На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.

Шоу-бизнес Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Политика В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения» Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".

Политика Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.

Армия и оружие На юге Донбасса подорвались на мине украинские военные На юге Донбасса на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились пятеро украинских военных.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Политика Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.

Общество В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский» «Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Пензенской области В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.

Происшествия В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.

Происшествия Адвокат Браудера не подтвердил обвинения в убийстве Перепеличного По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб. В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.