Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.

Экономика Bloomberg назвало самого богатого человека в истории Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Общество Улюкаев решил развестись с женой Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.

Авто Opel опубликовал официальные снимки нового Opel Corsa В Сети появились свежие шпионские снимки малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения.

Армия и оружие Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник» По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.

Авто Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех российских регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

Футбол Гвардиола согласился возглавить «Ювентус» Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Экономика Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.

Кино Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов» Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.

Шоу-бизнес Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.

Армия и оружие Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.

Политика Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).

Происшествия Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.

Кино Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.

Происшествия Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.

Религия Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан Замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов сегодня на совещании в уральском полпредстве прокомментировал противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.

Энергетика «Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.

Авто Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.

Шоу-бизнес Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.