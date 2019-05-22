Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Общество
Улюкаев решил развестись с женой
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Авто
Opel опубликовал официальные снимки нового Opel Corsa
В Сети появились свежие шпионские снимки малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения.
Обновлено в 02:23
Общество
ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено в 01:19
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Россией.
Обновлено вчера в 15:35
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех российских регионах. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:56
Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
Экономика
Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели
Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей
Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша, которого задержали по делу о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 04:08
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Немку, пытавшуюся продать пояс смертника через мессенджер, обвинили в участии в ИГ
Муж научил ее пользоваться автоматом, у нее также был пояс смертника.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Бывший руководитель Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, подозреваемый в создании преступного сообщества, скрылся от следствия, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Религия
Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан
Замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов сегодня на совещании в уральском полпредстве прокомментировал противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Энергетика
«Газпром» сообщил о росте долга Северного Кавказа за газ
За год рост составил 10,4%. Об этом 22 мая в ходе отчетной пресс-конференции «Газпрома» сообщил начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов.
Обновлено в 09:12
Авто
Представлен обновленный Land Rover Discovery Sport
Кроссовер Land Rover Discovery Sport прошел плановую модернизацию, в результате которой переехал на новую платформу и получил гибридные силовые установки.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Общество
Власти Москвы предупредили об опасности клипов группы «Френдзона»
Музыкальные клипы и тексты песен группы "Френдзона" могут быть опасны для детей, считают в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 08:58