Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостямиГазета.Ru вчера в 11:58

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Читать в источнике
Валентина Матвиенко
У нас не только умные ученые, эксперты, народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть – подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть – подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание.
— Валентина Матвиенко, российский политикФонтанка.Ру вчера в 08:22

Подробнее о событии

Семен Новопрудский о том, почему не надо запрещать оскорблять власть

Газета.Ru01:40

Матвиенко процитировала мемы про законы о фейках и неуважении к власти

Вместе-РФвчера в 07:16

Валентина Матвиенко посмеялась над тем, что россиян по законам Клишаса можно штрафовать, как за критику власти, так и за похвалу

Фонтанка.Рувчера в 08:22

Матвиенко: россияне смеются над принятыми законами

News.ruвчера в 08:17

Матвиенко оценила народную шутку про законы о фейках и оскорблении госсимволов

ТАССвчера в 07:47

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорбление власти

Интерфаксвчера в 07:22

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства

РИА Новостивчера в 14:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Происшествия

В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях погибли до 27 человек

Обновлено в 00:49
Общество

Строительство завода на берегу Байкала приостановлено

Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.
Обновлено в 01:55
Авто

Tesla представила новый электромобиль Model Y

Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.
Обновлено в 01:35
Космос

Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Вице-губернатор Приморья ушел в отставку

Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.
Обновлено в 00:37
Хоккей

Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в сезоне среди россиян

Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

Обновлено вчера в 16:38
Религия

Патриарх попросил передать РПЦ Музей Рублева и старейший храм Москвы

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной

Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации

Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".
Обновлено в 01:45
Общество

Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Политика

Иностранные журналисты прибыли в Крым с ознакомительным визитом

В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов, он продлится до 18 марта, сообщил представитель министерства внутренней политики, информации и связи республики.
Обновлено в 02:06
Транспорт

ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».
Обновлено в 01:05
Происшествия

На Тайване зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено 13 марта в 21:02
Политика

В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине

Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.
Обновлено вчера в 21:48
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Правительство предложило «Победе» вместо 30 Boeing Max купить российские МС-21

Правительство пока не разрешило 100%-ной «дочке» «Аэрофлота» – лоукостеру «Победа» купить дополнительные 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено вчера в 15:22
Транспорт

Сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу в Екатеринбурге

Снегопад обрушился на Средний Урал вечером 14 марта и ослаб лишь к утру 15-го.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

США начали производить запрещенные ДРСМД ракеты

Обновлено в 00:56
Финансы

Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%

Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ЕС не будет вести переговоры по торговле, то США могут ввести пошлины на многие европейские товары.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Парламент Китая одобрил новый закон об иностранных инвестициях

Депутаты высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

В Новосибирске разрешили установить памятник Сталину

Обновлено вчера в 05:09
Здоровье

Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Обновлено вчера в 20:13
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).
Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Вильярреал — Зенит 2:1

Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар

В конце января в Конгресс США были внесены два предложения по ограничению прав президента по нанесению ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное