Политика

Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕRT на русском 06:38

«Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко. Вместе с этим она отметила, что со стороны Совета Европы и ПАСЕ видны позитивные сигналы.
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Валентина Матвиенко
Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру.
— Валентина Матвиенко, российский политикРИА Новости 06:29

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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