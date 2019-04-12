Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕRT на русском 06:38
«Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру», — сказала Матвиенко. Вместе с этим она отметила, что со стороны Совета Европы и ПАСЕ видны позитивные сигналы.
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Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру.
— Валентина Матвиенко, российский политикРИА Новости 06:29
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