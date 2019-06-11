Происшествия
Матвиенко обсудила с генпрокурором дело ГолуноваРоссийская газета 04:35
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нехорошей историю с арестом журналиста Ивана Голунова, она заверила, что генпрокурор Юрий Чайка будет держать это дело на личном контроле.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Гаагу
Со стороны МИД было выражено возмущение касательного того, что украинское правительство обратилось в Гаагу не по поводу текста Конвенции 1982 года, которая должна быть рассмотрена заново, а с надеждой вернуть себе Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 05:01
Экономика
Суд продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Хотину
Басманный район суд Москвы на три месяца продлил домашний арест акционеру банка «Югра» Алексею Хотину, обвиняемому в хищении денежных средств банка в размере 7,5 млрд рублей, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Футбол
«Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку»
Напомним, Зе Луиш выступает за Спартак с 2015 года.
Обновлено в 06:26
Культура
Мединский вручил награды Ходченковой, Пореченкову и Куценко
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды, в частности, звания заслуженной артистки РФ удостоилась Светлана Ходченкова, народным артистом РФ стал Михаил Пореченков, орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получил Гоша Куценко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Самолет S7 аварийно сел в Астрахани
Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Общество
Программу концерта в Парке Горького определили сами выпускники
В праздничных мероприятиях в честь окончания учебного года в Парке Горького примут участие почти 23 тысячи выпускников.
Обновлено в 07:16
Политика
Стоп. Суд уже никуда не идет. Александр Зубченко
КС направил Парубию специальное письмо фельдъегерем: так, мол, и так, в связи с представлением ряда депутатов-«сирот» из «Народного фронта», озабоченных роспуском их постоянной кормушки, просим выдать на руки список.
Обновлено в 07:01
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Обновлено в 07:29
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов назвал два фактора, мешающие росту доходов Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему в России падают реальные доходы населения, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Футбол
«Краснодар» поддержал травмированного Классона
«Краснодар» поддержал своего полузащитника Виктора Классона.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере
Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хоть в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Общество
В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Обновлено вчера в 02:37
Политика
В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым
Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
Обновлено в 05:37
Хоккей
«Трактор» отказался от приглашения в Войнова в команду
В челябинском «Тракторе» отказались от приглашения в команду защитника Вячеслава Войнова.
Обновлено в 08:16
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48