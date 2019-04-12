Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕИзвестия 06:11
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций. Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру.
— Валентина Матвиенко, российский политикРИА Новости 06:29
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