Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕИзвестия 06:11

Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру.

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