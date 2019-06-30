Политика

Матвиенко назвала условия для возобновления диалога между РФ и ГрузиейЭкономика сегодня 07:03

Парламентарий призвала грузинских политиков прекратить поднятую радикалами «русофобскую волну», навести в стране порядок и принести России извинения. Спикер подчеркнула, что диалог между Москвой и Тбилиси может начаться только после выполнения этих условий.
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Матвиенко назвала условие возобновления российско-грузинского диалога

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