Политика
Матвиенко назвала условия для возобновления диалога между РФ и ГрузиейЭкономика сегодня 07:03
Парламентарий призвала грузинских политиков прекратить поднятую радикалами «русофобскую волну», навести в стране порядок и принести России извинения. Спикер подчеркнула, что диалог между Москвой и Тбилиси может начаться только после выполнения этих условий.
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