Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с ГрузиейГазета.Ru 07:20

Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

с чего всё началось

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС. Матвиенко считает, что в настоящее время разорвать отношения двух стран пытаются грузинские власти, которые делаю для этого все.

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

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