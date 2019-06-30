Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с ГрузиейГазета.Ru 07:20
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС. Матвиенко считает, что в настоящее время разорвать отношения двух стран пытаются грузинские власти, которые делаю для этого все.
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с чего всё началось
Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.РИА Новости07:14
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Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:37
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
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Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
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Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Кино
Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей
Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Спорт
ИААФ обвинили в сокрытии положительных допинг-проб
Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) обвинили в сокрытии положительных допинг-проб британских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Политика
В Тбилиси начинается Марш свободы
Протесты в Тбилиси продолжаются с 20 июня 2019 года, когда российский депутат Сергей Гаврилов неудачно сел в чужое кресло.
Обновлено вчера в 11:49
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР
Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
Футбол
В Испании футбольный клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
Футбольный клуб «Мостолес Баломпье», вышедший в третий дивизион Испании, сменил название.
Обновлено в 07:30
Наука
Невролог объяснил возникновение «предсмертных переживаний» у людей
Напомним, в ходе исследования опрошенные рассказали, что во время "предсмертных переживаний" страдали искаженным восприятием времени, 65% чувствовали увеличение скорости мышления, а 63% заявили о сильном обострении чувств.
Обновлено в 07:34
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Авто
Опубликована дата выхода нового Kia Mohave
Сегодня же в редакцию издания speedme.ru поступила информация о времени презентации новинки и о силовых установках, с которыми Kia Mohave будет поставляться в Россию.
Обновлено в 09:58
Авто
Последний Chevrolet Corvette продали на аукционе за 171 млн рублей
Последний переднемоторный американский спорткар был продан за 2,7 миллиона долларов, что в переводе на российскую валюту по актуальному курсу составляет 170 842 500 рублей.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
48-летняя Кудрявцева продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
Лера Кудрявцева продолжает отдыхать в Сингапуре, куда она прилетела на встречу с подругами, и делиться живописными фотографиями с отпуска.
Обновлено в 11:16