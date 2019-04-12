Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕРоссийская газета 07:01
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Поскольку никаких решений не принято по принципиальному вопросу, пока сохраняется у ПАСЕ возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим и иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру.
— Валентина Матвиенко, российский политикРИА Новости 06:29
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