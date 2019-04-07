Политика
Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизниРБК 02:21
По словам политика, президент приглашает в команду только тех людей, которым доверяет. Работать с Путиным — трудно, но интересно и насыщенно, это лучшие годы в жизни, заявила спикер Совфеда. В фильме Матвиенко также поздравил сам Путин.
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Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными.
— Валентина Матвиенко, российский политикREGNUM 01:39
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