Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизниРБК 02:21

По словам политика, президент приглашает в команду только тех людей, которым доверяет. Работать с Путиным — трудно, но интересно и насыщенно, это лучшие годы в жизни, заявила спикер Совфеда. В фильме Матвиенко также поздравил сам Путин.
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Валентина Матвиенко
Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича, и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными.
— Валентина Матвиенко, российский политикREGNUM 01:39

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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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