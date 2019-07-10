Политика
Матвиенко назвала провокацией события в ГрузииREGNUM 03:50
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала провокацией антироссийские выступления в Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.
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Транспорт
На Бутовской линии метро Москвы произошел второй за час сбой
На Бутовской линии московского метро случился второй раз за сутки приостановили движение поездов, говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Обновлено в 08:24
Спорт
Сенатор США призвал отказаться от госфинансирования ЧМ-2026 по футболу
Джозеф Мэнчин внес законопроект, согласно которому Федерация футбола США должна уравнять зарплаты игроков мужской и женской сборных Сенатор-демократ США Джозеф Мэнчин выступил против госфинансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, пока зарплата игроков американских мужских и женских сборных в этом виде спорта не станет равной.
Обновлено в 04:09
Музыка
Рок-фестиваль памяти Егора Летова под Омском перенесен на 2020 год
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Бойня в Реутове: силовики избивают людей прямо в здании суда
От действий силовиков пострадали люди, пришедшие на суд по делу журналиста Евгения Куракина.
Обновлено в 06:24
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты
Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск скорой
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании за создание помех врачам скорой помощи, направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Политика
В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель
Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Кино
Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»
Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Хоккей
Арбитраж по контракту Бучневича с «Рейнджерс» назначен на 29 июля
Арбитражное слушание по контракту нападающего Павла Бучневича с «Рейнджерс» состоится 29 июля, сообщает Sportsnet.
Обновлено в 05:59
Музыка
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25
25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Происшествия
День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище
10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.
Обновлено в 03:38
Общество
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям на ТЭЦ в Армении
Перепад напряжения в энергосети привел к сбоям в работе ТЭЦ в Армении, заявили в среду в министерстве территориального управления и инфраструктур.
Обновлено в 08:23
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Разведённые ингушские женщины потребовали отобрать детей у их отцов
Уполномоченной по правам ребёнка в Ингушетии Зареме Чахкиевой начали приходить просьбы от ингушских женщин вернуть им детей, доставшихся после развода мужьям.
Обновлено в 08:06
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Политика
Эрдоган пообещал задействовать С-400 в случае военного нападения
Турция «без колебаний» использует российские зенитно-ракетные системы С-400 в случае военного нападения.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева красноречиво опровергла расставание с мужем
Гузеева решила дать красноречивый ответ на неприятные слухи.
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада
Обновлено вчера в 14:07
Хоккей
Кудашов станет главным тренером сборной России по хоккею
По данным ТАСС, Воробьев останется в штабе сборной, но будет лишь ассистентом.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59