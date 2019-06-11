Происшествия

Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу ГолуноваИнтерфакс 07:40

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг журналиста Голунова

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Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

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Матвиенко: нарушения при задержании Голунова вызывают недоверие к следствию

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