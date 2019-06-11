Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу ГолуноваИнтерфакс 07:40
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
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В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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Обновлено в 05:13
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Представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский рассчитывает, что решение КС по указу Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады будет принято раньше, чем через месяц.
Обновлено в 08:16
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Происшествия
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Обновлено вчера в 15:34
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
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Обновлено в 06:56
Гаджеты
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Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.
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Происшествия
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Самолет авиакомпании S7, летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Астрахани. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Обновлено в 08:07
Политика
Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации
Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
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Общество
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Обновлено вчера в 02:37
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду «Sloy»
Отечественная интернет-компания "Яндекс" опубликовала документы о своем будущем сервисе — приложении под названием Sloy.
Обновлено в 03:01
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
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Политика
Лукашенко призвал провести выборы, «чтобы комар носа не подточил»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня
Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты на решение суда нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
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Энергетика
«Транснефть» рассчитывает на досудебное урегулирование претензий из-за инцидента с «Дружбой»
"Транснефть" рассчитывает на досудебное урегулирование претензий в связи с инцидентом на нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 06:51
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Иркутской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус опрокинулся после столкновения с легковым автомобилем в Иркутской области, госпитализированы пять человек, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 07:44
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Общество
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Политика
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Краснодар» поддержал травмированного Классона
«Краснодар» поддержал своего полузащитника Виктора Классона.
Обновлено в 02:59
Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
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