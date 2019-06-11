Происшествия
Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиковПолитсовет 08:13
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова. По ее словам, обстоятельства задержания сотрудника «Медузы» показывают непрофессионализм, а также могут быть провокацией и «головотяпством» силовиков.
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с вышедшим из комы Бари Алибасовым
Обновлено в 13:40
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар
"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено в 12:43
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Культура
Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром
Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
Обновлено в 14:19
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
«Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:15
Хоккей
Игрок «Сент-Луиса»: нам сильно не хватает Барбашева
Канадский защитник "Сент-Луис Блюз" Колтон Парэйко прокомментировал возвращение российского нападающего Ивана Барбашева в состав "блюзменов" после дисквалификации, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:01
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Брянске задержали вылет в Сочи самолёта «Суперджет»
Обновлено в 04:54
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2
Обновлено в 10:37
Политика
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите "большой двадцатки" в Японии с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Обновлено в 12:45