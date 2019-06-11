Происшествия

Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиковПолитсовет 08:13

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова. По ее словам, обстоятельства задержания сотрудника «Медузы» показывают непрофессионализм, а также могут быть провокацией и «головотяпством» силовиков.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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