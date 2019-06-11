Происшествия
Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокациейТруд 08:27
Действия сотрудников полиции, задерживавших журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам. Такие мнение, как передает "Интерфакс", высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
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Депутат Рады: Зеленский не выполнил ни одно предвыборное обещание
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Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
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Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы
Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.
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Обновлено в 12:18
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Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.
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Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).
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«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
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Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
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