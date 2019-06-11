Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокациейТруд 08:27

Действия сотрудников полиции, задерживавших журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, вызывают недоверие к правоохранительным органам. Такие мнение, как передает "Интерфакс", высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Футбол Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира Авторитетный журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Космос Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.

Политика В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова 12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.

Шоу-бизнес Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II впервые после рождения сына.

Политика Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Дагестан и Чечня поспорили из-за дорожных указателей Пограничный вопрос стал причиной осложнения в отношениях между Дагестаном и Чечней.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.

Политика Екатерина Лахова покинет Совет Федерации Среди уходящих сенаторов называется имя бывшей главы Движения женщин России Екатерины Лаховой (Брянская областная дума).

Политика Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.

Наука В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать Исследователи определили, что в криогенных условиях космоса кислоты могут не вступать в химическую реакцию с водой и, соответственно, не образовывать едкие растворы, как это происходит в земных условиях.

Политика На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова Москалькова предложила обсудить гуманитарные вопросы, связанные с арестованными гражданами обеих стран, которые нуждаются в медицинской помощи, а также контроль за соблюдением условий содержания под стражей.

Игры «Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

Наука В гробнице майя найдены ужасающие черепа В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.

Политика Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.