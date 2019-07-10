Политика
Матвиенко призвала не позволить отнять общее прошлое России и ГрузииRT на русском 03:57
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух государств.
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Интернет
Копии приложения для реалистичного раздевания девушек удаляют в сети
Администрация подтвердила, что удалила множество репозиториев с ним, включая тот, что был официально создан самим разработчиком DeepNude.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Москве в номере отеля нашли тело девушки
"По данным следствия, 10 июля в номере одного из отелей, расположенного на территории Новой Москвы, обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:13
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Экономика
Проект второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 1 млрд рублей
Проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурга будет стоит 1 млрд руб. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский в "Екатеринбург-Экспо", где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром".
Обновлено в 03:29
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Как сообщает портал Odessit.ua, в здании Малиновского районного суда Одессы 9 июля бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили устроил потасовку со сторонниками бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова, которого Саакашвили неоднократно обвинял в коррупции.
Обновлено в 02:19
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в действующий закон о бюджете на текущий год.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Исчез фигурант уголовного дела о разбое сотрудников ФСБ
СМИ узнали, что в деле о разбое сотрудников ФСБ, по которому проходят уже 15 человек, речь идет о хищении около 140 миллионов рублей.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги
Обновлено в 06:27
Политика
Порошенко осудил решение Зеленского отменить военный парад
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада в честь Дня независимости 24 августа.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад
Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 05:23
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В страшном ДТП на «Тавриде» погибли двое детей
В аварии погибло три человека, в том числе двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД, пишет РИА Новости (Крым).
Обновлено в 02:41
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Директор грузинского телеканала пообещал мочиться в вино для россиян
Гендиректор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия выразил готовность мочиться в вино и минеральную воду, которую перевозят из Грузии в Россию.
Обновлено в 05:32
Политика
Россия может восстановить авиасообщение с Грузией
"Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - отметил источник изданию.
Обновлено в 02:16
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 25 человек
Спасатели обнаружили тело 25-го погибшего при паводке в Приангарье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России
Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R
Обновлено вчера в 18:09
Футбол
«МЮ» не планирует продавать Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45