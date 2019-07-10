Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух государств.

Матвиенко призвала не позволить отнять общее прошлое России и Грузии

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