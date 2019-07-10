Политика
Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией СШАiReactor 03:34
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские выступления в Грузии являются подготовленной с участием США провокацией. Об этом Матвиенко рассказала в среду, 10 июля. Спикер Совфеда отреагировала на произошедший в Грузии инцидент.
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Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Обновлено в 04:26
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Ирины Гехт
Совет Федерации в ходе заседания досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
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Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
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Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Игры
Независимые разработчики призывают пиратить их игры, а не покупать у посредников
Некоторые из разработчиков даже сказали, что было бы лучше, если бы потребители пиратили их игры, а не покупали со скидкой коды от реселлеров.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
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Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов
Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:06
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:08
Спорт
Россиянка доставлена в больницу после аварии на «Шелковом пути»
Обновлено в 04:41
Финансы
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье
Назван самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
На Красной площади задержали семерых участников акции против преследования крымских татар
На Красной площади задержали семерых крымскотатарских активистов, которые вышли с плакатами против уголовного преследования их народа, сообщает «Дождь» с места события.
Обновлено в 04:33
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского
Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Политика
Путин вступился за птиц и червей, страдающих от возобновляемой энергетики
Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге
Девятый Международный военно-морской салон (МВМС) открывается в среду в выставочном центре "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге, он будет работать до 14 июля.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты
РБК: Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei в последние несколько месяцев обращалась к российским разработчикам с предложением о сотрудничестве, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на рынке.
Обновлено в 03:59
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52