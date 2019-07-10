Политика
Матвиенко назвала антироссийские волнения в Грузии провокациейТелеканал 360° 04:15
Грузинская сторона предложила ему во время сессии сесть в кресло спикера парламента. После того, как он это сделал, в зал ворвались радикалы и потребовали вывести российскую делегацию. По их словам, Россия является оккупантом Грузии.
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Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ
Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.
Обновлено в 02:58
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Общество
Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Музыка
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая объяснила дружбу с возлюбленной Тиграна Кеосаяна
Актриса показала фото с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян написав, что новая возлюбленная кинорежиссера умная и классная, по этому им удается прекрасно общаться.
Обновлено в 08:24
Наука
Учёные рассказали о новом способе эффективного похудения
Ученые полагают, что состояние мышц оказывает большое влияние на процесс снижения жировой массы человека.
Обновлено в 03:48
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено в 08:39
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, подтвердил информацию об этапировании его клиента, а также футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию ИК №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Музыка
Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»
Обновлено в 05:59
Происшествия
Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота
Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено в 09:02
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Самый полезный летний фрукт назвали врачи
Обновлено в 05:10
Транспорт
Первый поезд пустят по Фрунзенскому радиусу уже 19 июля
Обновлено в 06:33
Космос
Луны в других звездных системах могут покидать свои планеты
В других звездных системах некоторые луны могут покидать свои планеты и вращаться вокруг своих звезд, предполагают новые модели.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о практике для студентов
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании практической подготовки студентов.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше
Известно, что Екатерина Королева с 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
Обновлено в 05:02