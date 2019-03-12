Политика

Матвиенко наградили орденом Андрея ПервозванногоBFM.ru 07:17

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
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Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

РБК06:49

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Российская газета06:52

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

ТАСС06:51

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Коммерсантъ07:37

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Ведомости06:31

Путин наградил Матвиенко Орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Rambler News Service06:20

Путин наградил Матвиенко высшим орденом страны

Политсовет06:18
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Обновлено в 03:40
Экономика

Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Обновлено в 07:24
Футбол

ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад

Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды

Обновлено в 07:44
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Защитившего мать подростка наградили посмертно

Обновлено в 08:56
Кино

Стала известна дата выхода на экраны фильма по сценарию Говорухина

Обновлено в 09:36
Авто

Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России

Обновлено в 04:02
Космос

США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева рассказала о цели, к которой шла долгих 12 лет

На своей странице в Инстаграме, где обычно Вера Брежнева делится своим жизненным опытом с поклонниками, певица поведала об опыте лазерной коррекции зрения, которую она ждала целых 12 лет.
Обновлено в 08:03
Политика

Охлобыстин и Пореченков снялись в шуточном ролике о Зеленском

Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки

Обновлено в 04:54
Происшествия

Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида

Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Политика

ИГ нацелилось на страны СНГ, заявили в МВД

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" после поражения в Сирии смещает свои интересы в страны СНГ.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Политика

120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия

Обновлено в 06:03
Общество

Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.
Обновлено в 09:34
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Культура

Участники фестиваля «Спасская башня» выступят в парках и скверах Москвы

Обновлено в 08:19
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено в 07:42
Финансы

Доходы потребителей США в феврале выросли на 0,2%, хуже прогноза

Потребительские доходы в США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Обновлено в 04:31
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