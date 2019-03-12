Политика
Матвиенко наградили орденом Андрея ПервозванногоBFM.ru 07:17
Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
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Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Обновлено в 07:24
Футбол
ФК «Локомотив» при Кикнадзе завершил аудит, начатый три месяца назад
Ранее Кикнадзе был генеральным директором телеканала "Спорт", позднее переименованного в "Россию-2", а также генеральным директором АНО "Спортивное вещание", ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций летней Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр в Сочи.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
Медведев впервые прокомментировал дело Абызова
У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:40
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Защитившего мать подростка наградили посмертно
Обновлено в 08:56
Авто
Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России
Обновлено в 04:02
Космос
США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала о цели, к которой шла долгих 12 лет
На своей странице в Инстаграме, где обычно Вера Брежнева делится своим жизненным опытом с поклонниками, певица поведала об опыте лазерной коррекции зрения, которую она ждала целых 12 лет.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Новый этап: в шоу «Голос. Дети – 6» стартуют поединки
Обновлено в 04:54
Происшествия
Прокуратура взялась за медиков, заклеивших скотчем рану инвалида
Новороссийские медики после операции инвалиду заклеили хирургический разрез скотчем. Эта история шокировала социальные сети.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3
Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Политика
ИГ нацелилось на страны СНГ, заявили в МВД
Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" после поражения в Сирии смещает свои интересы в страны СНГ.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Общество
Юнармейцы получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Более 20 российских вузов добавят при поступлении баллы к результатам ЕГЭ участников движения «Юнармия», рассказал начальник Главного штаба организации Роман Романенко.
Обновлено в 09:34
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Финансы
Доходы потребителей США в феврале выросли на 0,2%, хуже прогноза
Потребительские доходы в США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия
Министерство обороны России опубликовало эффектные кадры учений штурмового батальона инженерных войск на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.
Обновлено в 04:31