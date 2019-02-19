Энергетика

Матвиенко: Россия видит большие перспективы в расширении ВТС с БрунеемТАСС 22:51

Россия видит большие перспективы в развитии и расширении военно-технического сотрудничества (ВТС) с Брунеем. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Матвиенко: Россия готова консультировать Бруней в нефтяной сфере

Российская газета22:59

Россия и Бруней обменяются деловыми миссиями

Парламентская газета22:48

Матвиенко: Россия видит большие перспективы в расширении ВТС с Брунеем

ТАСС22:51

Россия готова консультировать предприятия энергетического комплекса Брунея

РИА Новости22:19
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
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Политика

В Минэкономразвития оценили ущерб от наложенных на Россию ограничений

Ущерб от наложенных на Россию ограничений оценивается в $6,3 млрд. Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.
Обновлено в 22:57
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Жители южных Курил высказались против передачи островов Японии

Обновлено в 20:51
Политика

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Армия и оружие

При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантов

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Политика

В США 16 штатов через суд оспорили решение Трампа ввести ЧП

В США 16 штатов, включая Калифорнию, подали иск против администрации президента Дональда Трампа.
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Происшествия

Родителей экс-премьера Италии арестовали

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Политика

К канадской столице подъезжают 170 грузовиков с протестующими

Как передает телекомпания CBC, к канадской столице подъезжает большая группа протестующих.
Обновлено в 22:58
Политика

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Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
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Business Insider составил рейтинг лучших в мире смартфонов. В него вошли 20 моделей американских, китайских и корейских производителей.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

The National Interest оценил российский танк Т-90МС

Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика

Киев обвинили в неимении плана «Б» на случай запуска Nord Stream 2

Ранее, 18 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия и Европейская комиссия будут следить за применением европейских правил транзита газа в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 10:43
Общество

Друзь уезжает в США на фоне скандала

Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Происшествия

В Первоуральске обрушилась часть жилого дома

В Первоуральске в двухэтажном жилом доме № 13 по ул. Энгельса обрушилась стена между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, и потолочное перекрытие между первым и вторым этажом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 09:13
Общество

Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой

Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Экономика

Производители мебели попросили у правительства новых преференций

Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков обратился с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву, где попросил ввести новые ограничения на закупки иностранной мебели, сообщил во вторник "Коммерсант".
Обновлено в 23:07
Энергетика

Производители снизили цены на бензин в России почти на 20%

В январе цены производителей на бензин в среднем по России стали ниже на 19,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 15:20
Наука

Умер автор термина «глобальное потепление»

В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено в 19:10
Политика

Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля

Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Происшествия

В Подольске в доме обнаружили тела трех человек

В подмосковном Подольске полицейские в доме обнаружили тела трех человек, включая ребенка. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.
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Хоккей

Кучеров признан первой звездой матча «Коламбус» — «Тампа»

Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс" (5:1), сообщает "Советский спорт".
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Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»

Очная встреча между командами завершилась победой команды Кудряшова со счетом 1:0. Россиянин забил мяч на 33-й минуте игры, точно попав вратарю клуба из Анталии между ног.
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Обновлено в 15:06
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В Китае обрушился канатный мост с туристами

Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
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В КНР обвинили США в стремлении блокировать развитие Китая

КНР обвинила США в попытке заблокировать технологическое развитие Китая. Об этом сообщает The Associated Press.
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Последнее суперлуние в 2019 году пройдет в ночь с 18 на 19 февраля, наблюдать его можно будет и в ночь с 19 на 20 февраля, сообщили РИА Новости ранее в Московском планетарии.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
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DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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