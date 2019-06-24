Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человекREGNUM 02:08

Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты – дерзайте, мечтайте, любите. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь. Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и вашей любви.

Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек. Это примерно на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

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