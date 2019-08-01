Футбол
ЧемпионатМатвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал, кто из игроков не сможет помочь команде в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
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