Футбол

Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непростоЧемпионат 16:03

Краснодар — Сочи
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Иван Игнатьев
15′
25′
Эльмир Набиуллин
Ари
32′
Иван Игнатьев
42′
53′
Ибрагим Цаллагов
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
62′
62′
Евгений Песегов
Алексей Померко
Иван Игнатьев
Кристоффер Ольссон
67′
Ари
Маркус Берг
72′
77′
Эльмир Набиуллин
Магомед Сулейманов
80′
81′
Дмитрий Полоз
Душан Лагатор
Руслан Камболов
86′
86′
Ибрагим Цаллагов
Ян Казаев
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с "Сочи" (3:0).
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Матвеев: до счёта 3:0 и удаления матч с «Сочи» складывался непросто

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