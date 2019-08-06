Футбол

Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»ProstoProSport 08:20

Краснодар — Порту
завтра
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Матвеев: «„Краснодар“ будет навязывать „Порту“ свою игру, отталкиваться от игры соперника не будем»

Sport24.ru09:37

Наставник «Краснодара»: «Зенит» чем-то напоминает «Порту»

Чемпионат08:02

Сергей Матвеев: «Краснодар» не будет отталкиваться от действий «Порту»

Матч ТВ07:56

Тренер ФК «Краснодар» Матвеев: манера игры «Порту» схожа с игрой «Зенита»

ТАСС07:59

Сергей Матвеев: «Краснодар» не будет отталкиваться от действий «Порту»

Sportbox.RU07:56

Сергей Матвеев: «Зенит» стал хорошей репетицией перед «Порту»

Спорт-Экспресс07:27

Тренер «Краснодара»: Вандерсон, скорее всего, сыграет с «Порту»

РИА Новости08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Культура

Композитор «Симпсонов» подал в суд на создателей проекта

Уволенный композитор мультсериала «Симпсоны» Альф Клаузен подал иск против его создателей за дискриминацию возрастных сотрудников.
Обновлено в 06:17
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Игры

Игра Journey неожиданно вышла на iOS

Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
Обновлено в 06:35
Экономика

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают

Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Общество

Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму

Обновлено в 05:43
Происшествия

СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском

При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 08:27
Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе

Обновлено в 09:16
Политика

Зеленский назначил нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 14:32
Политика

Волкер рассчитывает на переговоры с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В Перми на школьника напал мужчина с охотничьим ножом

Днем 5 августа на улице Плеханова пьяный мужчина с ножом напал на мальчика.
Обновлено в 04:08
Политика

Коломойский встретился с Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 11:08
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика

В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее был первым заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.
Обновлено в 06:31
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия

В РФС объяснили, почему стюарды на стадионе «Ростова» носили маски

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин объяснил, почему стюарды на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону носили маски на матче «Ростова» со «Спартаком» во 2-м туре чемпионата России (2:2), после которого между фанатами гостей и сотрудниками ОМОНа произошло столкновение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия

Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару

Обновлено в 03:56
Политика

Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины

Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

Обновлено в 07:48
Транспорт

В Донбасс вернутся украинские поезда

Обновлено в 05:59
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве

Обновлено в 06:54
Авто

Продажи новых авто в России упали в июле, но уже слабее

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в июле 2019 года 139,968 тыс. единиц, что на 2,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 07:26
Общество

В Петербурге дали квартиру семье, в которой родилась четверня

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вручил ключи от трехкомнатной квартиры чете Морозовых.
Обновлено в 06:26
Технологии

«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Футбол

«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Наука

Индейцы Майя были более воинственны, чем считалось ранее

Группа археологов из Калифорнийского университета в Беркли (США), которую возглавил Дэвид Валь, установила, что конфликты между государствами майя были намного более жестокими, чем считалось.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Член «Единой России» решила выйти из партии после того, как ее мужа задержали во время акции протеста

Обновлено в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное