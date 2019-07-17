Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»Sports.ru 02:44
Защитник Маттейс де Лигт в ближайшее время завершит свой переход из «Аякса» в «Ювентус». 19-летний футболист накануне прилетел в Турин, а сегодня утром прибыл на медицинский осмотр для своей новой команды.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:28, Вашингтон
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