Футбол

Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»Еженедельник Футбол 04:25

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Очередной супер талант из Нидерландов перейдет в «Барсу»

HotGeo05:14

Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»

Еженедельник Футбол04:25

Де Лигт сообщил Райоле, что хочет перейти только в «Барселону»

Чемпионат03:45

СМИ: де Лигт хочет продолжит карьеру исключительно в «Барселоне»

Спорт-Экспресс04:22

Mundo Deportivo: де Лигт перейдет из «Аякса» только в «Барселону»

Бомбардир.ру04:23

Де Лихт сказал агенту, куда хочет перейти

Евро-футбол.рувчера в 23:26

Де Лигт хочет играть только в «Барселоне». Его агент Райола в гневе

Eurosport.ruвчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

Обновлено вчера в 05:58
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол

Перес назвал главную цель «Реала» в летнее трансферное окно

Руководство мадридского "Реала" обозначило основную цель клуба на летнее транферное окно.
Обновлено в 05:15
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье

Эшерихии обнаружены в продукции местного производителя

В продукции фермера из Октябрьского района Приморья Россельхознадзор обнаружил эшерихии, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 04:35
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров может воспользоваться суррогатным материнством

Напомним, ради Ольги Абрамовой Шнуров оставил бывшую жену Матильду.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Культура

Русский музей покажет картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи

Крымские пейзажи поступили в Русский музей в качестве дара из Общества им. А.И. Куинджи.
Обновлено вчера в 23:28
Спорт

Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг

Обновлено в 05:16
Происшествия

Суд отменил приговор создателю паблика «Мужское государство»

Советский суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы "Мужское государство" "ВКонтакте" Владиславу Позднякову, передает "Новая газета".
Обновлено в 02:58
Происшествия

Цивилев призвал не забывать о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:42
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Экономика

Xiaomi и Huawei расширят российские сети

Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное