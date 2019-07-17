Футбол

Де Лигт прибыл на обследование в медицинский центр «Ювентуса»Sport24.ru 03:26

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт проходит медицинское обследование перед завершением перехода в «Ювентус». Вчера вечером 19-летний голландец на частном самолете прилетел в Турин, а сегодня утром прибыл в медицинский центр чемпионов Италии.
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