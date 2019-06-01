Футбол
Матип считает, что «Ливерпуль» провел великолепный сезонСпорт-Экспресс 01:20
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип хочет завершить текущий сезон победой над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
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Происшествия
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек
Обновлено в 07:43
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.
Обновлено в 03:59
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество
Пригожин прокомментировал концерт Волочковой в Анапе
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из городских средств выступление Анастасии Волочковой в честь открытия курортного сезона.
Обновлено в 05:14
Политика
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17
Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Таиланде автобус упал в пропасть, пострадало 17 человек
В таиландской провинции Чиангмай в Пхрае по меньшей мере 17 человек пострадали в результате падения автобуса в пропасть.
Обновлено в 00:34
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00
Транспорт
«Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель
«Аэрофлот» с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Кино
Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре
Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Политика
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР
Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Обновлено в 05:45
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Здоровье
В Волжском детям-инвалидам подарили индивидуальные коляски
Обновлено в 06:09
Происшествия
Конфликт между отдыхающими и активистами организации «Лев против» произошел минувшей ночью в Москве
Обновлено в 08:02
Музыка
Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым
Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.
Обновлено в 06:36
Политика
Россия расширила санкционный список представителей ЕС
Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49