Матип считает, что «Ливерпуль» провел великолепный сезонСпорт-Экспресс 01:20

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип хочет завершить текущий сезон победой над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Общество Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована Площадка на станции Шиес Архангельской области, выделенная под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, после 15 июня будет законсервирована.

Футбол Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Общество Пригожин прокомментировал концерт Волочковой в Анапе Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из городских средств выступление Анастасии Волочковой в честь открытия курортного сезона.

Политика Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17 Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Футбол Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.

Происшествия В Таиланде автобус упал в пропасть, пострадало 17 человек В таиландской провинции Чиангмай в Пхрае по меньшей мере 17 человек пострадали в результате падения автобуса в пропасть.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Транспорт «Аэрофлот» с 1 июня открывает рейсы в Марсель «Аэрофлот» с 1 июня 2019 года открывает собственные рейсы из Москвы в Марсель.

Шоу-бизнес Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Политика На Украине сменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Кино Элтон Джон обвинил российских прокатчиков фильма «Рокетмен» в цензуре Создатели фильма "Рокетмен" и музыкант Элтон Джон обвинили российских прокатчиков картины в цензуре.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Политика В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Происшествия Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Происшествия 12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о военном сотрудничестве в АТР Россия считает создание механизмов обеспечения региональной стабильности, основанных на равноправии и внеблоковости, приоритетной задачей военного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Политика Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.

Музыка Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым.