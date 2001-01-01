Футбол

Матип считает, что «Ливерпуль» провел великолепный сезонСпорт-Экспресс 01:20

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
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Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип хочет завершить текущий сезон победой над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
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Матип считает, что «Ливерпуль» провел великолепный сезон

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