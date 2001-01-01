Футбол
Матип считает, что «Ливерпуль» провел великолепный сезонСпорт-Экспресс 01:20
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип хочет завершить текущий сезон победой над "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
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Шоу-бизнес
Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в ресторане
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Транспорт
Стартовала продажа билетов на «Комету»
Обновлено вчера в 03:06
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Авто
Опубликованы дебютные фото 4-дверного пикапа Lada 4х4
На интернет-ресурсе «Колеса.ру» появились фото 4-дверного пикапа Lada 4х4, которые были созданы независимыми дизайнерами.
Обновлено в 02:46
Музыка
Дочь Алсу Микелла рассказала об отношениях с участниками «Голос. Дети»
Микеллу Абрамову приехали поддержать и звездная мама Алсу, которая волновалась за дочь, по ее признанию, гораздо больше, чем за саму себя перед сценой.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
В Пентагоне заявили о тесных связях Huawei с правительством Китая
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил о тесных связях корпорации Huawei с правительством Китая.
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобной
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Названы регионы с самой выгодной стоимостью жизни
В ходе исследования были сопоставлены размеры средних зарплат (заявленных на Adzuna.ru) в 16 крупных городах, стоимость аренды однокомнатной квартиры (по данным сайта Domofond.ru) и размеры прожиточного минимума в регионе (по данным Росстата).
Обновлено в 00:00
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес
Яна Чурикова в ретро-костюме пришла на передачу к Елене Малышевой
В студии Яна появилась в необычном ретро-костюме лазурного оттенка и с полоской на брюках.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон
Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Как минимум 17 человек пострадали при падении автобуса в Таиланде
По меньшей мере 17 человек получили травмы при падении в пропасть автобуса в Таиланде. Об этом 1 июня сообщает газета The Nation.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии выросло до 12 человек
При стрельбе в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния на восточном побережье США, которую устроил вечером в пятницу, 31 мая, 40-летний местный житель по имени ДеВэйн Крэддок, погибли 12 человек и четверо получили ранения.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено вчера в 14:33
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Космос
Экипаж SpaceX завершил подготовку в России к полёту на МКС
Первый экипаж американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершил подготовку к полёту на МКС в российском Центре подготовки космонавтов.
Обновлено в 02:21
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек
Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Американец женился на собственной дочери и попал за решетку
В США вынесли приговор жителю штата Небраска, который женился на собственной дочери. Об этом пишет издание Omaha World-Herald.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский устроил спортзал в здании Администрации президента Украины
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ расследует новое дело по ЮКОСу.
Обновлено вчера в 07:54
Единоборства
Российский боец Тайсумов выступит на турнире UFC 242
Обновлено в 03:28