Футбол

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч
Чемпионат
04:21

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о впечатлениях от работы под руководством Оле-Гуннара Сульшера. В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Кардифф Сити" со счётом 5:1.
Чемпионат04:21

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Неманья Матич: Сульшер сказал, что нам нужно больше играть вперед, бегать и бороться

Советский спорт06:54

Матич: «Сульшер сказал играть в атаку, больше двигаться и бороться»

Евро-футбол.ру05:10

Неманья Матич: «Сульшер сказал, что нам нужно острее играть в атаке и больше бегать»

Спорт-Экспресс04:24

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Чемпионат04:21

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»

Sport24.ru05:04

Неманья Матич: «Сульшер сказал нам больше атаковать, быть более опасными»

Еженедельник Футбол04:44

Неманя Матич: «Сульшер сказал нам играть в атаку, больше бегать и бороться»

Sports.ru04:00
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