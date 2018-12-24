Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о впечатлениях от работы под руководством Оле-Гуннара Сульшера. В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Кардифф Сити" со счётом 5:1.

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

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