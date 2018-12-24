Футбол

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»
Sport24.ru
05:04

Тренер сказал, что мы должны больше атаковать, больше бегать и бороться. Именно это мы сделали в матче с «Кардиффом». Что касается увольнения Моуринью, это футбол, такое происходит.
Sport24.ru05:04

Подробнее о событии

Матич: «Сульшер сказал играть в атаку, больше двигаться и бороться»

Евро-футбол.ру05:10

Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»

Sport24.ru05:04

Неманья Матич: «Сульшер сказал, что нам нужно острее играть в атаке и больше бегать»

Спорт-Экспресс04:24

Матич: Сульшер сказал игрокам «МЮ» больше атаковать и бороться за мяч

Чемпионат04:21

Неманья Матич: «Сульшер сказал нам больше атаковать, быть более опасными»

Еженедельник Футбол04:44

Неманя Матич: «Сульшер сказал нам играть в атаку, больше бегать и бороться»

Sports.ru04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол

Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол

Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро

Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол

Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим софийского ЦСКА

Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов находится в сфере интересов московского «Спартака», сообщают болгарские СМИ.
Обновлено в 05:31
Футбол

Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи», сообщают СМИ

Обновлено в 02:04
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»

Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Обновлено в 00:55
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Шмейхель: «Культура „МЮ“, которая делала этот клуб особенным, исчезла»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба еще одного экс-игрока Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено в 04:09
ещё по теме
Неманья Матич
Сербский футболист
Сербский футболист, опорный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное