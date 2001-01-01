Футбол

Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»Матч ТВ вчера в 16:58

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, а также рассказал о предстоящем старте на Кубке Париматч Премьер.
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Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»

Матч ТВвчера в 16:58

Матиас Норманн: «Карпин — потрясающий. Нет слов, чтобы его описать»

Sportbox.RUвчера в 16:58
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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