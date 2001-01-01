Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%РБК 17 мая в 11:17
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg. По его словам, ценовые скачки криптовалюты — это неотъемлемая часть индустрии, поэтому сегодняшнее снижение не должно никого удивлять.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитик блокчейн-платформы eToro предсказывает рост биткоина на 50 тыс процентов
Блокчейн24вчера в 03:13
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено вчера в 19:02
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в ЮАР попало на видео
Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР).
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Общество
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Наука
В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины
Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 02:31
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено вчера в 21:23
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Гаджеты
Spotify представила свое первое аппаратное устройство Car Thing с голосовым управлением
Spotify собирается начать публичное тестирование своего первого аппаратного обеспечения - интеллектуального помощника Car Thing.
Обновлено в 04:48
Музыка
У России 11 друзей: кто голосовал за Лазарева на Евровидении
Обновлено в 04:03
Политика
Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Смартфон Honor 20 получит специальную версию в честь фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Смартфон Honor 20 получит специальную версию в честь нового фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который выйдет в прокат 6 июня.
Обновлено в 03:26
Кино
Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»
Более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:28
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Политика
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Музыка
«Одноглазая» Мадонна выступила на «Евровидении»: фото и видео со сцены
Всемирно известная певица Мадонна выступила на конкурсе "Евровидение-2019" перед началом офицального подсчёта голосов.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В России любители бега участвуют в самом масштабном полумарафоне
Любители бега и профессиональные спортсмены в 20 городах России бегут самый масштабный полумарафон, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:49
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва
21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56
Религия
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:05
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Олег Газманов заявил, что четверть века обеспечивал бывшую жену
В настоящее время Газманов живет с женой Мариной. По его словам, в его жизни были две больших любви: нынешняя спутница жизни и музыка.
Обновлено в 02:05