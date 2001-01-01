Экономика
Мати Гринспен, eToro: стоимость Bitcoin поднимется на 50 000%РБК 17 мая в 11:17
Недавний рост курса биткоина был началом нового «бычьего» цикла, заявил старший аналитик eToro Мати Гринспен в интервью Bloomberg. По его словам, ценовые скачки криптовалюты — это неотъемлемая часть индустрии, поэтому сегодняшнее снижение не должно никого удивлять.
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Аналитик блокчейн-платформы eToro предсказывает рост биткоина на 50 тыс процентов
Блокчейн24вчера в 03:13
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