Материнский капитал увеличат в РоссииГазета.Ru 07:52

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4%", - подчеркнул Топилин. В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.

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