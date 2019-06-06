Экономика

Материнский капитал увеличат в РоссииГазета.Ru 07:52

По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4%", - подчеркнул Топилин. В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.
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Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

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Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
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Утверждены условия получения долгосрочных многократных шенгенских виз

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Шоу-бизнес

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Женщина пролила духи и осталась без ноги

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Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

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Наука

Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
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«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

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Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

Арктика, наряду с горными ледниками, пока остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления.
Обновлено в 19:00
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

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Музыка

Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
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Политика

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Игры

Google раскрыл тайны игрового сервиса Stadia

Детали работы стримингового сервиса Stadia раскрыла компания Google. Презентация транслировалась на YouTube.
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Транспорт

В «Федеральной пассажирской компании» рассказали о новых поездах

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Авто

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Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei

Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 20:20
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
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Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Наука

Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Политика

В России занялись созданием генетического паспорта военнослужащего

Представители Российской академии наук (РАН) совместно с Военно-медицинской академии (ВМА) работают над проектом по созданию так называемого генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям.
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Сирийские ПВО отразили атаку БПЛА террористов на севере Хамы

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